Госдума РФ рассмотрит законопроект о треш-стримерах в осеннюю сессию Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Государственную думу Российской Федерации внесут законопроект об ответственности за проведение треш-стримов. Его будут рассматривать в осеннюю сессию. Об этом рассказал председатель думского комитета по молодежной политике Артем Метелев в своем Telegram-канале.

— В осеннюю сессию будут рассмотрены наши инициативы по поддержке волонтерского движения, студенческих спортивных клубов, молодых специалистов, оценки качества образовательного процесса, регулировании треш-стримеров, — говорится в сообщении депутата.

В законопроекте будет предусматриваться ответственность за стримы в интернете, на которых будет демонстрироваться насилие и неподобающее поведение. В пресс-службе Метелева ТАСС уточнили, что инициатива будет внесена на рассмотрение в палату уже в ближайшее время.

Ранее KP.RU рассказывал, как и сколько зарабатывают треш-стримеры в России. У некоторых стримеров стоимость рекламных мест может доходить до двух миллионов рублей за одну трансляцию, длящуюся от двух до восьми часов.