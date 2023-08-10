Колокольцев заявил о критической нехватке личного состава в МВД Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, представляя новое руководство личному составу управлений по Магаданской области и по Севастополю, заявил о дефиците кадров в органах внутренних дел, который, по его словам, стал критическим.

«Я прекрасно понимаю - некомплект личного состава очень большой. Я бы сказал, что он уже является критическим. У нас за прошлый месяц уволилось из органов внутренних дел пять тысяч сотрудников. Сложная ситуация», - заявил глава ведомства.

Колокольцев отметил, что, несмотря на сложившуюся ситуацию, сотрудники ведомства обязаны делать все, чтобы минимизировать риски, а также обеспечить защиту прав и свобод российских граждан.

По его словам, к 2026 году Министерству внутренних дел нужно набрать 42 тысячи сотрудников для работы в новых российских регионах.

Ранее президент России Владимир Путин увеличил предельную штатную численность российских Министерства внутренних дел РФ на 27 тысяч человек, то есть до 922 тысяч.