Представитель ЕС Стано подтвердил призыв надавить на Россию по зерновой сделке Фото: Алексей БУЛАТОВ

Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано подтвердил, что ряду государств было отправлено письмо с призывом оказать давление на России по поводу возобновления зерновой сделки. Такое заявление он сделал на брифинге, трансляция которого велась на сайте Еврокомиссии.

«Мы ждем, что партнеры примут к сведению объяснения из этого письма и будут действовать в направлении по оказанию давления на Россию», - заявил Стано.

В то же время он не сказал, о каких конкретно государствах идет речь. Стано пояснил, что в письме нет точного срока, в течение которого страны должны дать ответ. Поэтому, по его словам, реакции на него еще нет.

Ранее стало известно, что ЕС призвал страны «Большой двадцатки» оказать давление на Россию из-за зерновой сделки.

Посол России в США Анатолий Антонов, в свою очередь, ранее заявлял, что оказываемые со стороны США попытки давления на развивающиеся страны по зерновой сделке не что иное, как информационная кампания, целью которой является искажение реального положения дел. По словам посла, подобным поведением в Вашингтоне пытаются избежать ответственности за системные сбои в работе стамбульских договоренностей.

Зерновая сделка может быть возобновлена, если страны Запада пересмотрят свое отношение к исполнению собственных обязательств. Такое мнение ранее высказала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.