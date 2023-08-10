Главу Цимлянского района Ростовской области суд отправил под арест на 2 месяца

Чиновник подозревается в злоупотреблении и превышении должностных полномочий в корыстных целях Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области главу администрации Цимлянского района Владимира Светличного на два месяца отправили под арест. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона. А заключении главы под стражу ходатайствовал следователь. Суд удовлетворил ходатайство и отправил главу района в СИЗО до 6 октября 2023 года.

Подробности уголовного дела не сообщаются. Известно, что чиновник подозревается в злоупотреблении и превышении должностных полномочий в корыстных целях. Постановление суда об аресте пока что в законную силу не вступило.

Напомним, в июне Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому, лица, заключившие контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах в период мобилизации, военного положения или в военное время освобождаются от уголовной.