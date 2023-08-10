Украина попала в ловушку из-за оголтелых требований США Фото: REUTERS

НАТО вынудила Вооруженные силы Украины начать наступление, загнав их этим приказом в ловушку. Такое заявление сделал бывший аналитик ЦРУ по России Джордж Биб в статье для издания Responsible Statecraft.

— По мере того как долгожданное контрнаступление ВСУ буксует, киевский режим все чаще высказывает обвинения, что Вашингтон подталкивает к новым атакам, но не поставляет достаточного количества боеприпасов и средств ПВО, подставляя Украину под удар, — подчеркнул эксперт.

Биб также отметил, что после провала украинских войск в ходе боевых действий Украина бесповоротно утратит доверие к своим западным кураторам. В этот момент Киев поймет, что Североатлантический альянс нанес им удар в спину.

Эксперт считает, что на данный момент американские чиновники делают все менее вероятным восстановление Украины после окончания конфликта, растягивая его вместо способствования началу мирных переговоров.

Ранее KP.RU рассказывал, что конфликт на Украине и провал наступления ВСУ показал уязвимость НАТО перед сильным соперником. До этого силы Альянса никогда не подвергались серьезным испытаниям.