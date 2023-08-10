Актриса Агата Муцениеце заявила, что российские женщины помешаны на браке

Актриса заявила, что на видео просто танец, а не свидетельство умственного помешательства без мужчины Фото: Борис КУДРЯВОВ

Актриса Агата Муцениеце ответила в своем личном блоге на критику в ее адрес, относительно того, что она «сошла с ума без мужика». Звезда призналась, что не ожидала такого количества гневных комментариев под видео со своими танцами. Знаменитость заявила, что многие женщины зациклены на браке.

Актриса заявила, что на видео просто танец, а не свидетельство умственного помешательства без мужчины. Также Агата выразила подозрение, что негативные комментарии под видео оставили женщины, которые находятся в отношениях, но мечтают вырваться из них.

- У нас женщины сумасшедшие на теме брака. Вот обязательно надо выйти замуж и быть при мужике, просто цель жизни. А если не получилось, то ты лузер. Девочки, счастье и самодостаточность никак не связаны с наличием мужчины рядом, — высказалась артистка.

Напомним, у Агаты двое детей от Павла Прилучного – 10-летний сын Тимофей и 7-летняя дочь Мия. Актеры развелись 15 июня 2020 года, претензий друг к другу у них не было. Однако наладить отношения смогли только спустя три года после развода.

Агата Муцениеце признавалась, что ей неплохо одной, она свободна внутренне и новые отношения строить не спешит. В отличие от бывшего мужа, который 25 августа 2022 года женился на актрисе Зепюр Брутян. 28 апреля 2023 года у пары родился сын Микаэль.