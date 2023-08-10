Министр обороны Ливана Слим сообщил, что его кортеж обстрелян боевиками

Кортеж, в котором передвигался министр обороны Ливана Морис Слим, в четверг, 10 августа, был обстрелян неизвестными боевиками. Об этом сообщил сам руководитель оборонного ведомства.

Инцидент произошел в бейрутском квартале Джиср-эль-Баша.

«Со мной все в порядке, я цел и невредим», - заявил Слим в интервью телеканалу MTV.

По его словам, пули попали в заднее стекло автомобиля.

Сайт KP.RU писал, что 5 августа 2023 года в ДТП попал кортеж экс-кандидата в президенты Турции от оппозиции Кемаля Кылычдароглу. Всего в аварии пострадали семь автомобилей, которые следовали в кортеже. По данным Polemik Haber, в результате ДТП легкие травмы получили как минимум четыре человека, в том числе двое работников СМИ.