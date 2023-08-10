Охотник выстрелил в голову подростку в Югре, приняв его за гуся Фото: Иван ПРОХОРОВ

Охотник в Югре выстрелил в голову 15-летнего школьника, купающегося в реке, перепутав его с гусем. Пострадавший выжил и сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии. Об этом «КП-Югра» стало известно из правоохранительных органов.

Инцидент произошел вечером 8 августа неподалеку от деревни Кимкьясуй. 69-летний охотник плыл на лодке и, увидев дичь, выстрелил из ружья 12-го калибра. Правда, целью оказались не гуси, а 15-летний подросток. Когда после выстрела охотник услышал человеческий крик, от страха выбросил оружие в воду.

— Состояние несовершеннолетнего пациента стабильно тяжелое, но дышит он самостоятельно. Ему проведена нейрохирургическая операция. Сейчас подросток находится в реанимации под постоянным наблюдением. Медицинская помощь оказывается в полном объеме, — рассказали в пресс-службе сургутской травмбольницы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни.

Ранее стало известно, что в Якутске неизвестный выстрелил в голову ребенка из пневматического ружья. Полиция занимается поисками стрелка.