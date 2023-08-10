Глава Минсельхоза Патрушев заявил о возможном росте цен на зерно

Следствием роста цен на зерно станут ситуации, связанные с увеличением продовольственной инфляции Фото: Виталий ТИМКИВ

Цены на зерно нестабильны. В ближайшей перспективе, возможно, они начнут расти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минсельхоза РФ Дмитрия Патрушева.

Руководитель федерального ведомства заявил, что в настоящее время цены на зерно нестабильны. Она увеличивается в связи с тем, что в Черном море регистрировались атаки на гражданские суда.

- Я думаю, что пока, возможно, цены на зерно будут расти, - сказал Патрушев.

Он также добавил, что следствием роста цен на зерно станут ситуации, связанные с увеличением продовольственной инфляции. Патрушев предположил, что это будет происходить на Европейском континенте.

Глава ведомства также обратил внимание на то, что продовольственная инфляция в России пока незначительная.