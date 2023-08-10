Подготовка к проведению международной выставки-форума «Россия» началась на ВДНХ Фото: Иван МАКЕЕВ

На территории ВДНХ в Москве началось строительство временных павильонов в рамках подготовки к международной выставке-форуму «Россия». Об этом проинформировала дирекция мероприятия.

«На территории ВДНХ начинают строить временные павильоны для Международной выставки-форума «Россия», - сказано в сообщении.

Уточняется, что павильоны появятся у арки Главного входа, на Центральной и Главной аллеях, Октябрьской площади, в Северном сквере, а также около зоны цветочного партера. Всего в проведении выставки задействуют около 70 объектов, среди них - Центр «Космонавтика и авиация», Музей славянской письменности «Слово», Робостанция и другие.

Отмечается также, что подготовка павильонов ведется представителями субъектов РФ, органов госвласти, крупного бизнеса, а также иностранных стран.

Работа выставки, которая учреждена указом президента России Владимира Путина, начнется 4 ноября 2023 года.

Ранее российский лидер поручил провести международную выставку-форум «Россия» в 2023-2024 годах в Москве на территории ВДНХ. К участию в ней пригласят представителей дружеских государств. Целью выставки станет демонстрация важнейших достижений в различных отраслях экономики РФ.