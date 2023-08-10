Актриса Лариса Голубкина опровергла слухи о своей госпитализации Фото: Мила СТРИЖ

После появления сообщений о госпитализации народной артистки РСФСР, актрисы театра и кино Ларисы Голубкиной, она лично опровергла подобные слухи. О своем состоянии вдова Андрея Миронова рассказала в беседе с ТАСС.

— Никто меня не госпитализировал, я жива здорова. Я упала, подвернулась нога, и все, — заявила Голубкина.

Она также рассказала, что ничего серьезного с ней не произошло и сейчас актриса уже находится у себя дома.

Ранее в беседе с KP.RU Лариса Голубкина рассказала о том, почему именно ее выбрали на роль Шурочки в «Гусарской балладе». Оказалось, что на эту роль пробовались 35 артисток, среди которых была Людмила Гурченко, Татьяна Никулина, Валентина Малявина и множество других именитых актрис.

При этом в последний момент, режиссер картины Эльдар Рязанов выбрал на эту роль неизвестную на тот момент Ларису Голубкину. «Гусарская баллада» стала ее первым появлением на экранах.