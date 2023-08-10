ВЦИОМ: «Единая Россия» является безусловным лидером в новых регионах

Лидерство единороссов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях накануне предстоящих выборов выше, чем в целом по стране. Фото: ER.RU

«Единая Россия» занимает лидирующие позиции в новых регионах, сообщил глава Департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов. Кроме того, лидерство единороссов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях накануне предстоящих выборов выше, чем в целом по стране. Об этом Михаил Мамонов заявил в ходе круглого стола ЭИСИ «Политическая интеграция новых регионов: подготовка к выборам 2023».

«По ДНР показатель «Единой России» у определившихся с выбором – 83. В ЛНР примерно такая же ситуация, коридор значений «Единой России» от 73 до 80%. В Запорожской области самые высокие показатели за «Единую Россию» – от 80 до 89%. Херсонская область – коридор от 68 от декларирующих участие в выборах до 80%», - отметил Мамонов.

По его словам, основными причинами лояльности жителей новых регионов к единороссам являются народная политика партии, а также высокая активность ее членов.

Ранее в новых регионах прошли конференции «Единой России», в ходе которых были выдвинуты кандидаты в Законодательные собрания и органы местной власти. Основная часть кандидатов – это члены партии. Среди претендентов на мандаты много медиков, учителей, предпринимателей, общественных активистов, волонтеров и участников спецоперации. Почти каждый пятый кандидат – представитель молодого поколения.

Напомним, Единый день голосования назначен на 9 сентября. В российских регионах пройдут 78 избирательных кампаний. Жители субъектов РФ будут выбирать депутатов регионального и местного уровня, в 25 регионах пройдут голосования за губернаторов, а в Хабаровске предстоит выбрать нового мэра города.