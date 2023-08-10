Два российских ракетоносца Ту-160 совершили плановый восьмичасовой полет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министерство обороны РФ в четверг, 10 августа, проинформировало, что два стратегических ракетоносца Ту-160 совершили плановый полет над Баренцевым морем и Северным Ледовитым океаном. Он длился восемь часов, отметили в оборонном ведомстве.

«Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева моря и Северного Ледовитого океана продолжительностью около восьми часов», - сказано в сообщении Минобороны России.

В ведомстве также уточнили, что ракетоносцы сопровождали самолеты Су-35С Воздушно-космических сил России. Полет был совершен строго в соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

Сайт KP.RU не раз рассказывал о полетах стратегических ракетоносцев Ту-160. Так, ранее они совершили 13-часовой полет над Арктикой, при этом экипажи самолетов совершили дозаправку в воздухе.

Напомним, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил Казанский авиационный завод им. С. П. Горбунова - филиал ПАО «Туполев». Здесь главе российского правительства показали цех сборки обновленного межконтинентального сверхзвукового стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160.