Похороны космонавта Александра Степановича пройдут в Мытищах 12 августа 2023

Похороны космонавта Александра Викторенко пройдут в Мытищах 12 августа 2023
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Похороны и церемония прощания с Героем Советского Союза, летчиком-космонавтом Александром Викторенко пройдут 12 августа на Федеральном военном мемориальном кладбище Министерства обороны РФ в Мытищах. Об этом рассказали в Telegram-канале «Роскосмоса».
О смерти Викторенко в возрасте 76 лет стало известно десятого августа. За свою службу космонавт совершил четыре полета и проработал на орбите почти полтысячи суток. В открытый космос он выходил шесть раз.
За свои заслуги он был награжден званием Героя Советского Союза с вручением медали «Золотая звезда», а также другими медалями и орденами не только СССР и России, но и в иностранных государств.
Ранее KP.RU писал, что в сентябре 2022 года умер космонавт Валерий Поляков. Он установил рекорд по длительности космического полета, который до сих пор никто не побил.