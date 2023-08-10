T-online: кабмин ФРГ скоро объявит о поставках крылатых ракет Taurus на Украину

Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: ТАСС

Правительство Германии намерено в скором времени объявить о поставках Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. Об этом сообщает портал T-online со ссылкой на источники в правящей коалиции ФРГ.

По данным издания, сейчас ведомство федерального канцлера Олафа Шольца прорабатывает вопрос передачи ракет с ключевыми союзниками, в первую очередь, с США.

Ранее власти Германии отрицали возможность поставок Киеву Taurus. Дальность этих ракет достигает 500 км. Однако командование ВВС республики одобрило поставку.

На минувшей неделе ведомство Шольца запросило у Минобороны сведения о ракетах, в частности об их запасах, возможных рисках и эффективности поставок.

Портал допускает, что Германия и США договорятся о двойных поставках - ракет Taurus и американских оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS.

В Социал-демократической партии Германии (СДПГ) изданию заявили, что для осуществления поставок Шольцу необходимо обязательное одобрение США. Но в партии канцлера есть и те, кто не верит, что Киев не будет использовать эти ракеты для ударов по российским территориям, несмотря на то, что Киев обещал этого не делать.