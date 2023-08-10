МЭР: россияне смогут уже на следующей неделе поехать в Китай без виз Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Уже на следующей неделе российские туристы смогут посетить Китай в рамках безвизового соглашения между двумя странами. Об этом рассказал директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и спецпроектов Минэкономразвития России Никита Кондратьев.

— Завершены все процедуры на национальном уровне для запуска таких поездок. Уверен, что уже на следующей неделе российские группы также смогут поехать в Китай в рамках группового безвизового механизма. От китайской стороны мы получили подтверждение о том, что они готовы начать прием российских туристов, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Также в Минэкономразвития добавили, что для туристов создали всю необходимую инфраструктуру для реализации безвизового соглашения при поддержке турбизнеса и региональных органов координации.

Если же туристический поток увеличится, то ведомство готово оперативно реагировать на ситуацию и увеличивать количество прямых рейсов между странами.

Ранее стало известно, что Россия предложила Индии безвизовый обмен туристами, а проработка этого вопроса идет по дипломатическим каналам.