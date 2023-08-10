Основная часть тиража новых учебников по истории с разделом про СВО напечатана Фото: Алексей БУЛАТОВ

Основная часть тиража новых учебников по истории для старших классов, в которых есть раздел про спецоперацию, уже напечатана. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу издательства «Просвещение».

— Печать учебников по разным учебным предметам происходит по всей стране, сейчас в процессе участвуют более 10 комбинатов. Учебники истории печатают 7 комбинатов. Большая часть тиража уже напечатана и готова к отгрузке. Первая отгрузка будет на Сахалин 11 августа, — отметили в издательстве.

Напомним, что ранее в Министерстве просвещения представили учебник с разделом по СВО для 11-х классов. Помимо спецоперации, в нем упоминаются и западные санкции против России. В общеобразовательном процессе эти учебники будут использовать уже с первого сентября 2023 года. Также в учебники будет рассказано о причинах начала спецоперации и ее целях.