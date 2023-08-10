Названа причина смерти 16-летней девушки, найденной в лесу в Каменск-Уральске

Следователи проводят проверку после смерти 16-летней девушки, найденной в лесу в Каменск-Уральске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отец погибшей на Урале 16-летней девушки назвал причину смерти своей дочери. По его словам, она погибла из-за передозировки наркотиками.

«Экспертиза установила, что дочка умерла от передозировки синтетическим наркотиком. Подробностей о том, где она его взяла, я не знаю. Дату похорон объявим позже», - рассказал отец погибшей в беседе с URAL.KP.RU.

Тело 16-летней девушки было обнаружено в лесополосе вечером 9 августа в Каменске-Уральском. Школьница возвращалась домой с электрички, на которой приехала из Екатеринбурга. Девушка воспитывалась в многодетной семье. По факту смерти 16-летней девушки в Каменске-Уральском проводится проверка.

Сайт KP.RU также писал о том, что перед смертью девушка оставила странное сообщение в своем Telegram-канале. Она написала, что безумно счастлива вновь находиться на одной земле с каменцами, и попросила ее не убивать и не насиловать, так как она хочет дойти до дома.

Ранее сообщалось, что в Великом Новгороде было найдено в бочке на балконе тело 23-летней убитой девушки. Ее мать обратилась в полицию после того, как дочь перестала отвечать на звонки. Полицейские, оказавшиеся в квартире девушки, обнаружили металлическую бочку. Именно в ней лежало тело девушки, обернутое целлофаном.