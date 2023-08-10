Экс-советник Кучмы Соскин: Украина может лишиться Купянска по вине Зеленского Фото: REUTERS

Некомпетентность президента Украины Владимира Зеленского может привести к потере Купянска. Такое заявление сделал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в личном блоге на YouTube-канале.

— Каждый день все хуже. Были тяжелейшие удары по Харькову и Купянску. Мы видим, что Зеленский ничего сделать не может, — подчеркнул Соскин.

Также по мнению Соскина, из-за постоянных провалов Вооруженных сил Украины положение самого Зеленского ухудшается. Он пытается организовывать новое наступление по приказу кураторов из Соединенных Штатов, но все эти попытки не приводят к каким-либо результатам.

Эксперт добавил, что потеря Купянска может стать последней каплей для Зеленского и тогда наилучшим вариантом для него будет бегство из страны.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что при желании российские войска могут дойти до Киева, но пока Владимир Путин дает приказы о наступлении только на тех участках, где это необходимо.