Экс-сотрудник ГИБДД признался, что за деньги собирал информацию о семье Дугиных Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Бывший сотрудник Госавтоинспекции Иван Рыбин признался, что за деньги собирал информацию обо всей семье убитой Дарьи Дугиной. Об этом рассказал корреспондент РИА Новости из зала суда.

Ранее Следственный комитет России установил личность сотрудника ГИБДД, который сливал данные о семье Дугиных. Информацию о всех членах семьи он брал из Федеральной информационной системы Госавтоинспекции.

Напомним, что Дарью Дугину взорвали в собственной машине в районе поселка Большие Вяземы в Московской области. Детонация взрывчатки произошла под днищем автомобиля.