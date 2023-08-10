«АвтоВАЗ» не намерен повышать цены на бюджетные версии автомобилей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«АвтоВАЗ» не намерен повышать стоимость бюджетных версий своих автомобилей. В то же время в компании не исключают, что может вырасти цена на более дорогие и менее массовые модели. Об этом в четверг, 10 августа, сообщила пресс-служба автопроизводителя.

«АвтоВАЗ» не планирует поднимать цены на наиболее локализованные, базовые и бюджетные версии своих автомобилей», - заявили в компании.

Там уточнили, что цена базовой модификации Lada Granta не превысит 700 тысяч рублей.

Что касается небольших корректировок стоимости более дорогих и менее массовых моделей, то на «АвтоВАЗе» пояснили, что это связано с тем, что в них есть комплектующие, которые автопроизводитель получает из-за границы.

Компания также заявила, что изменения в стоимости Lada не связаны с индексацией утильсбора.

Ранее президент компании Максим Соколов сообщал, что «АвтоВАЗ» поднимет цены на автомобили Lada в среднем на 2% с 1 мая 2023 года. Общее увеличение стоимость машин не превысит прогнозируемый уровень инфляции в России, которая составит 5,3%, заверял тогда Соколов.

Сайт KP.RU ранее писал о том, что 1 августа правительство РФ повысило утилизационный сбор на легковые автомобили в 1,7-3,7 раза - в зависимости от возраста и мощности. В документах это называется индексация, и она приведет к серьезному подорожанию легковушек иностранного производства.