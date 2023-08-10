Названа самая большая хакерская группировка в мире Фото: REUTERS

Главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов в интервью «Газете.Ru» рассказал о крупнейшей в мире хакерской группировке, которой, по его словам, является, российская Lurk.

При этом специалист уточнил, что эта группировка сегодня не способна функционировать, поскольку всех участников арестовали в 2016 году.

«Lurk как была, так и остается на данный момент самой большой в истории. Но и организатор, и участники уже сидят в тюрьме. Преступников арестовали в 2016 году, следствие и суд шли еще пять лет», - сообщил он.

Голованов заявил, что участников этой группировки привозили в суд целыми автобусами, а уголовное дело состояло из 4000 томов, в каждом из которых было по 250 листов. В группировке числилось примерно 200 человек, которых арестовывали по всей России.

Специалист подчеркнул, что Lurk может быть названа самой большой группировкой в мире, если говорить об организации, работающей из одного центра.

«Существуют и многотысячные группы вроде Anonymous. Это индивидуалисты, которые примыкают к некоему образованию, у которого нет четкой структуры, нет четкой иерархии, нет явного лидера», - добавил эксперт.

В конце июля этого года хакеры взломали электронную почту американского посла в Пекине Николаса Бернса. Как сообщал телеканал «360», взломщики также получили доступ к электронной почте куратора восточноазиатского направления в Госдепартаменте США Дэниела Критенбринка.