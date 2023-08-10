Уролог Петрищев предостерег мужчин от ношения мобильного телефона в кармане брюк Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Уролога-андролога Владлена Петрищева сообщает в беседе «Газета.ru» предупредил, что мобильный телефон может негативно влиять на качество спермы мужчин, а также возможность зачатия ребенка, посоветовав не носить его в карманах брюк.

«Повреждающее действие может быть связано с термальным эффектом. Мобильные телефоны часто носят в карманах брюк, происходит повышение температуры органов мошонки, а это вредно для мужского здоровья», - заявил специалист.

Петрищева предложил держать телефон в нагрудном кармане, отметив, что это будет безопасно для фертильности.

Врач также заявил об опасности расположения работающего ноутбука поблизости от органов мошонки, отметив, что это снижает подвижность половых клеток, увеличивая повреждение спермальной ДНК.

Директор департамента «Телеком» Андрей Никандров ранее рассказал, где безопаснее для здоровья держать телефон, не рекомендуя держать его в карманах брюк или около сердца. Как писал Life.ru, по его словам, телефон лучше держать дальше от тела.