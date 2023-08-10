Концерт группы Little Big в Ереване отменили из-за возмущения местных жителей Фото: EAST NEWS

В Ереване отменили концерт российской группы Little Big, который должен был состояться 12 августа. Причиной этому стали возмущения местных жителей. Об отмене мероприятия рейв-группа рассказала в своих соцсетях.

— Организаторы не могут дать гарантий, что мероприятие пройдет без происшествий, поэтому было принято общее решение об отмене концерта, — прокомментировали отмену концерта участники группы.

Стоит отметить, что отмена концерта случилась после возмущения Армянского культурного центра «Священная Армения». Представители этой организации заявили, что намерены подать жалобу в генпрокуратуру страны из-за осквернения христианского креста участниками группы.

Представители Little Big на данный момент не комментировали, связана ли отмена их концерта с действиями «Священной Армении».

Ранее стало известно, что фронтмен группы Little Big Илья Прусикин* вынужден наряжаться в женские платья в Соединенных Штатах ради денег. При этом столь эпатажные выступления проходят в маленьких клубах, которые едва вмещают 100-150 человек.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента