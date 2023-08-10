Военный эксперт заявил о грубой ошибке НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов заявил о грубой ошибке Североатлантического альянса, отметив, что инструкторов западных стран нет опыта подготовки военных с равным противником.

«Серьезная подготовка профессионального солдата, пехотинца, занимает ну года три как минимум … У инструкторов стран НАТО нет опыта подготовки солдат - и своих и чужих - к войне с равным противником», - приводит Царьград заявление эксперта.

Прохватилов также указал на необходимость иметь различное обеспечение, в том числе топливное, инженерное, а также противоминное. Кроме того, по его словам, в Вооруженных силах Украины (ВСУ) отсутствует авиация, но западные страны «гонят» их в атаку.

«В таких условиях атаковать просто невозможно. Их по какой-то причине американцы там, британцы гонят в атаку», - добавил он.