Экс-депутат Рады отметил изменение риторики Киева после провалов на саммите НАТО

Дмитрий Кулеба Фото: REUTERS

Депутат Верховной рады в 2002-2014 годах Олег Царев в беседе в Царьградом прокомментировал, сделанное накануне заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о переговорах с Москвой.

Как сообщалось ранее глава российского внешнеполитического вновь заговорил о возможности переговоров, но отметил, что нужен «определенный творческий подход».

Царев, комментируя заявления украинского министра, обратил внимание на принципы функционирования информационного пространства, отметив, что зачастую суть сказанного забывается быстро, а в головах публики остаются только ключевые слова. Как считает политик, в своем заявление глава ведомства именно ввиду совсем другое.

«Мы слышим следующие реперные фразы: "Россия должна уйти", "Россия виновата", "Переговоры". Это три главные мысли. Почему, как, что, зачем - это все не так важно», - заявил он.

Парламентарий отметил, что слово «переговоры» ранее не было в центре риторики украинской власти. По его словам, это слово «повисло в воздухе, но не артикулировалось после неудачного для Украины саммита НАТО, а потом активно зазвучало после опять же неудачной для Украины встречи в Саудовской Аравии».