ООН заявила о непричастности к открытию Украиной коридоров в Черном море Фото: REUTERS

Организация Объединенных Наций никак не причастна к открытию Украиной временных коридоров в Черном море. Такое заявление сделал заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак в ходе брифинга.

Отмечается, что Украина самостоятельно открыла временные коридоры для торговых судов, которые выходят из портов Черноморска, Одессы и Южного. Также это касается и прибывающих судов.

Напомним, что об открытии временных маршрутов объявили в военно-морских силах Украины. При этом в сообщении украинских ВМС добавили, что на протяжении временных коридоров будет сохраняться минная опасность и военная угроза.

Помимо этого стало известно, Евросоюз отказался финансировать зерновую сделку Украины, которая планировала поставлять свое зерно в Европу по железнодорожным путям. На данный момент в ЕС не понимают, зачем им спонсировать импорт украинского зерна в то время, как ряд стран ввел запрет на его поставки.