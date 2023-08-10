Риэлтор Сафина: цены на аренду жилья не связаны со стоимостью ипотеки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Крупнейшие банки страны поднимают ставки по ипотечному кредитованию. Это значит, что покупка жилья теперь обойдется дороже. В связи с этим, у многих возникают страхи: а не вырастут ли вслед за ценами на покупку и цены на аренду?

Риэлтор Ирина Сафина ответила на этот вопрос. Она подчеркивает, что ставки по ипотеки и скачки цен на рынке недвижимости никак не связаны с арендой. Покупка – это одно, а аренда – совсем другое. На первую влияет решение ЦБ по ключевой ставке, на вторую – спрос.

- Арендная недвижимость в первую очередь зависит от спроса, от количества приехавших в город людей. Поскольку в прошлом году в Москве наблюдался большой отток людей, которые до сих пор не вернулись, то говорить о росте цен на аренду не приходится, - подчеркнула эксперт в беседе с «Новыми известиями».

В среднем аренда однокомнатной квартиры в Москве обходится в 30 тысяч рублей, а вот за такое же жилье в ипотеку при минимальном первоначальном взносе придется платить уже порядка 60 тысяч рублей.