МАГАТЭ заявило, что перехваченный вблизи Энергодара беспилотник не угрожал ЗАЭС Фото: REUTERS

Эксперты Международного агентства по атомной энергии получили информацию о перехвате беспилотного летательного аппарата неподалеку от Энергодара. Никакой угрозы Запорожской АЭС нет. Об этом говорится в пресс-релизе МАГАТЭ.

— Запорожская АЭС проинформировала экспертов МАГАТЭ, что девятого августа в районе Энергодара был замечен и перехвачен беспилотник, но он не имел отношения ни к ЗАЭС, ни к находящейся рядом теплоэлектростанции, ни к городу, — заявили в агентстве.

Отмечается, что беспилотник никак не повлиял на безопасность, а эксперты агентства подтвердили, что не наблюдали и не слышали ничего на станции.

Ранее советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа рассказал, что Вооруженные силы Украины продолжают предпринимать попытки атак на Запорожскую АЭС. Украинские беспилотники успешно перехватываются ежедневно, однако это создает реальную угрозу ядерной безопасности.