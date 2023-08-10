Похороны Веры Васильевой пройдут на Новодевичьем кладбище Фото: Борис КУДРЯВОВ

Похороны Веры Васильевой пройдут на Новодевичьем кладбище в Москве 12 августа 2023 года. Об этом рассказали в Московском академическом театре сатиры в беседе с ТАСС.

Также стало известно, что церемония прощания с народной артисткой СССР состоится в самом Театре сатиры 12 августа в 11:00. Отпевание в храме Христа Спасителя пройдет в этот же день в 14:30.

Напомним, что о смерти Веры Васильевой на 98-м году жизни стало известно днем девятого августа. Народной артистке стало плохо на даче в Подмосковье, где она проводила время с семьей своей крестницы. Одной из причин смерти называют аномальную жару.

Президент России Владимир Путин выразил свои соболезнования родственникам и близким Веры Васильевой и заявил, что ее талантом восхищались миллионы людей, которые всегда отмечали открытость и душевную щедрость народной артистки.