Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде выросло до 80 человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В результате взрыва на заводе в Сергиевом Посаде пострадали 80 человек. 15 человек из числа пострадавших сейчас находятся на стационарном лечении. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения России.

— В результате происшествия на заводе в Сергиевом Посаде пострадали 80 человек, один человек погиб. 56 пострадавшим помощь была оказана амбулаторно, — говорится в сообщении ведомства.

Также в Минздраве отметили, что восемь человек уже выписаны из стационаров, получив всю необходимую медпомощь.

Напомним, что взрыв на заводе в Сергиевом Посаде прогремел утром девятого августа 2023 года. Инцидент произошел на Загорском оптико-механическом заводе. Позже стало известно, что взрыв произошел на складе пиротехники, который находился на территории завода, а причиной этого стало нарушение технологического процесса. В результате происшествия погибла 45-летняя женщина.