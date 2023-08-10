«Начала новую жизнь»: Наталья Штурм рассказала о своем опыте хирургического вмешательства Фото: из соцсетей

После скандала со звездным хирургом Тимуром Хайдаровым, обругавшая его певица Наталья Штурм сама легла под нож для удаления валика на животе. Об этом заслуженная артистка Крыма рассказала в беседе с Пятым каналом.

— Решение об операциях возникло на фоне скандала певицы Славы и Хайдарова. Меня поразило, что такое количество пострадавших девочек, и все молчали. Им было стыдно, что они пострадали! Это как?, — снова возмутилась Штурм.

При этом она рассказала, что решилась на операцию впервые за семь лет, а о предыдущем опыте похода к пластическому хирургу она рассказывает с гордостью и вспоминает, что именно после этого у нее началась новая жизнь.

57-летняя артистка всегда подходила к выбору хирурга с умом и тщательно выполняла все требования. Перед операциями она сдавала анализов, которые подтверждали ее годность к хирургическим вмешательствам. Также она отметила, что никаких гарантий никто не дает, поскольку только 60 процентов результата — работа хирурга, а остальное уже должен делать сам пациент.

Помимо этого, звездная певица была рада получить идеальный животик, но при этом кубики пресса достались ей не просто так, а спустя 30 лет занятия фитнесом.

Ранее стало известно, что Наталья Штурм во время медового месяца на Карибских островах получила травму. Она отбила себе бок в момент, когда не рассчитала прыжок в бассейн.