Байден запросил у Конгресса 200 млн долларов на противодействие России в Африке Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Джо Байден запросил у Конгресса 200 миллионов долларов на противодействие России в Африке. Об этом стало известно из опубликованного документа Белого дома.

Всего же американский лидер запросил дополнительное финансирование на сумму в 40 миллиардов долларов.

Помимо этого Байден запросил дополнительное финансирование на военную помощь Киеву в размере 13 миллиардов и еще восемь миллиардов долларов на дополнительное содействие Украине и другим странам в сфере безопасности и экономики.

На устранение последствий от стихийных бедствий в Соединенных Штатах президент запросил 12 миллиардов долларов, а еще четыре на охрану государственных границ.

Ранее стало известно, что республиканцы разозлились из-за просьбы Байдена о дополнительном финансировании Украины. Они не понимают на что пойдут средства, поскольку вся поддержка оказывается не прозрачно и люди не видят никакой отчетности.