Крупный пожар вспыхнул в подмосковном Одинцово

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В Московской области, в городе Одинцово, на по адресу улица Зеленая, д. 30а, загорелось здание склада. Площадь пожара составила около двух тысяч квадратных метров, однако экстренные службы оперативно локализовали крупное возгорание.

«Склад горит в Подмосковье на площади 2 тыс. "квадратов", огонь локализован», - заявили в пресс-службе ГУ МЧС по Подмосковью.

Также уточняется, что данных о пострадавших спасатели не получали. Причины и последствия возгорания будут уточняться после ликвидации пожара.

Ранее KP.RU сообщил, что ночью 10 августа в Подмосковье загорелось здание автосервиса.