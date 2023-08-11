«Русская Эда Йылдыз» Лиана Гриба выходит замуж за Артёма Губина, фото: соцсети актрисы

Актриса Лиана Гриба, также известная как «русская Эда Йылдыз», которая играет главную роль в съёмках российской адаптации турецкого телесериала «Постучись в мою дверь», выходит замуж за коллегу, актёра Артёма Губина. Об этом Гриба написала в своих социальных сетях.

«Ой котики, у нас тут событие. Отмечаем Тёмин день рождения, и не только. Я сказала ДА!!!», - написала актриса.

Напомним, что Лиана Гриба играет роль Эды Йылдыз, главной героини турецкого сериала «Постучись в мою дверь», в отечественной адаптации. Серкана Болата, второго главного героя сериала, играет Никита Волков.

Ранее KP.RU сообщил, каким будет полный каст российской адаптации популярного сериала, и почему многие фанаты уже заранее недовольны выбором актёров на основные роли.