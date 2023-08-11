Два подростка пострадали во время стрельбы в библиотеке Нэшвилла Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Полиция штата Теннеси, в США, расследует инцидент со стрельбой в библиотеке города Нэшвилл. Согласно предварительным данным, пострадали два подростка. Один из них был ранен внутри здания, а другой - снаружи. Об этом сообщила газета The Tennessean.

Как сообщил представитель библиотеки Нэшвилла, учреждение будет закрыто до 12 августа включительно. Полиция ведёт расследование инцидента, о других пострадавших не сообщалось. Подробности происшествия также пока не оглашаются.

Напомним, что в Нэшвилле не впервые происходит стрельба. В этом городе регулярно страдают школьники и студенты, в результате происходящих терактов. Например, в конце марта 2023 года в школе Нэшвилла началась стрельба, было известно о большом количестве пострадавших.

Ранее KP.RU сообщил, что только за один уикенд в США, в результате случаев вооружённого насилия, погибли 16 человек.