Борисов назвал даты запуска миссий «Луна-26», «Луна-27» и «Луна-28», фото: Михаил Метцель/ТАСС

Глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов рассказал, когда планируется запустить следующие миссии на Луну, продолжающие запуск станции «Луна-25», состоявшийся в ночь на 11 августа 2023 года. По словам Борисова, следующий запуск состоится в 2027 году, о чём он сообщил во время беседы с журналистами.

«2027 год - это "Луна-26", 2028-й - "Луна-27", в 2030-м или после 2030-го - "Луна-28"», - заявил глава госкорпорации.

Борисов подчеркнул, что первые четыре миссии на Луну - это только начало глобальной программы. После запуска станции «Луна-28», Россия и Китай совместными усилиями начнут отправлять пилотируемые миссии, с участием космонавтов, для строительства полноценной базы на спутнике Земли. Борисов добавил, что РФ рассчитывает на присоединение к этой инициативе многих стран мира.

Ранее KP.RU сообщил, что 11 августа 2023 года, с космодрома Восточный, стартовала ракета «Союз 2.1б», которая вывела на орбиту Земли автономную станцию «Луна-25». Она взята под дистанционное управление, и уже направляется к Луне, где совершит первую в истории человечества посадку в околополярной области.