Посол Антонов назвал цинизмом заявления США о применении ВСУ кассетных снарядов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал заявление Пентагона о том, что ВСУ, якобы, «применяют кассетные боеприпасы надлежащим образом, в соответствии с обещаниями». По словам Антонова, это верх цинизма со стороны США, о чём сообщили в пресс-службе диппредставительства.

«Хотелось бы знать, имеется ли в виду «надлежащее использование» кассетных бомб и в случае с убийством российского журналиста Ростислава Журавлёва. Он погиб 22 июля во время обстрела со стороны ВСУ именно указанными боеприпасами. Есть ли предел цинизму пентагоновских функционеров, выступающих с подобными заявлениями?», - задаёт риторический вопрос посол.

Антонов перечислил другие преступления киевского режима, такие как, например, регулярные обстрелы жилых кварталов, убийства журналистов и другие теракты.

Ранее KP.RU сообщил, что ВСУ применили сразу три кассетных боеприпаса во время очередного обстрела Донецка. Запрещённые для атак по городам снаряды были выпущены по двум жилым районам.