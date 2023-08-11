Do Rzeczy: Украину не примут в ЕС из-за тотальной коррупции и антидемократии Фото: Михаил ФРОЛОВ

Польский журналист Лукаш Важеха написал статью, в которой обосновал причины отказа стран Евросоюза от принятия Украины в свои ряды. По мнению Важеха, киевский режим слишком коррумпированный, и в стране чрезмерно пренебрегают основами демократии, из-за чего ЕС вряд-ли в скором времени примет её. Статья была опубликована в издании Do Rzeczy.

«Получая информацию о гигантских масштабах коррупции в этой стране, а также о том, насколько там антидемократичное законодательство, открыто дискриминирующее часть населения, следует признать, что Украина к членству в ЕС совершенно не готова», - пишет журналист.

Важеха указал на то, что Украина является квазиавторитарной страной, в которой власть принадлежит олигархам. По его мнению, киевский режим не в состоянии существовать без помощи извне и, к тому же, в ближайшем будущем эту страну ждёт жесточайший демографический кризис.

Ранее KP.RU сообщил, что украинский психолог назвал коррупцию основой государственности, и уверен, что без неё Украина попросту развалится.