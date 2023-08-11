Что произошло в ночь на 11 августа Фото: REUTERS

Член Конгресса США Марджори Тейлор Грин публично раскритиковала президента Штатов Джо Байдена. По её мнению, Америка не может себе позволить выделить ещё десятки миллиардов долларов на поддержку Украины, с учётом тех катастрофических внутренних проблем, которые терзают США.

Ночью 11 августа 2023 года произошло историческое событие - Россия запустила с космодрома Восточный автономную станцию «Луна-25», которая отправится к спутнику Земли, и впервые в истории приземлится на сложном рельефе околополярной области Луны. Станция успешно выведена в космос, и взята на дистанционное управление. На поверхность Луны она должна приземлиться 21 августа.

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов подробнее рассказал о миссиях на Луну, и о том, когда будут запущены следующие станции. Так, плановые запуски состоятся в 2027 и 2028 годах. Последнюю станцию отправят в 2030 году, или позже. После этого, совместно с Китаем, начнётся глобальная работа над строительством первой базы на Луне.

Крупный пожар на складе в подмосковном Одинцово был локализован. По данным главка МЧС региона, пламя удалось локализовать на площади в две тысячи квадратных метров, данных о пострадавших в экстренные службы не поступало. По адресу, где произошло возгорание, находится также логистическая компания и пункт приёма поддонов.

Тем временем в зоне проведения спецоперации был взят стратегически-важный опорник ВСУ. Бойцы 5-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ штурмом заняли вентиляционный ствол шахты «Трудовская», расположенный под Марьинкой.