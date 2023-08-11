Газовый союз России, Узбекистана и Казахстана может быть расширен Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Тройственный газовый союз России, Узбекистана и Казахстана могут расширить за счет других стран. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел РФ Дмитрий Биричевский.

«Не исключаем возможности расширения трехстороннего взаимодействия в газовой сфере. Знаем, что интерес к нему проявляют и другие государства», - приводит РИА Новости заявление дипломата, который отметил, что Москва открыто к сотрудничеству, которое «должно быть взаимовыгодным и конструктивным».

Напомним, в ноябре прошлого года российский лидер Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Москве говорили о создании тройственного газового союза с Узбекистаном. Как сообщал пресс-секретарь главы казахского государства Руслан Желдибай, обсуждались вопросы координации действий при транспортировке газа.