Балицкий: у Украины нет будущего из-за европейского вектора Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Украина потеряла свою экономику из-за неправильного вектора, отметив, что теперь страна лишилась своего будущего.

Балицкий заявил, что Украина имела уникальный шанс в 1991 году, поскольку страна получила «мощнейшую промышленность», а также «мощнейшее порты и интеллектуальные города», в том числе Харьков, Днепропетровск, Донецк.

Как отмечает врио главы региона, за эти годы сократилось население Украины, что, по его словам, произошло именно «благодаря европейскому вектору».

«А если бы вектор был бы с Россией, был бы таможенный союз или другая форма интеграции, то вся промышленность Украины работала бы. Страна была бы целая, и у Украины был бы шанс. Сегодня у Украины шансов нет», - приводит РИА Новости его слова.

Напомним, накануне заявил, что у украинских войск нет никаких шансов прорваться к Азовскому морю, отметив, что за два месяца они не дошли даже до первой линии обороны.