МИД РФ назвал спекуляцией заявления Запада о национализации иностранных активов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Иностранным компаниям, желающим работать в России и соблюдающим законы, ничего не угрожает. Об этом сообщил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

По его словам, всем компаниям, которые заинтересованы в продолжении работы в России и соблюдающим действующее законодательство, ничего не угрожает. Страны Запада с помощью разных уловок вынуждают собственных предпринимателей уходить с российского рынка.

"Сейчас увеличиваются спекуляции вокруг якобы неминуемой национализации их активов, а те, кто сохраняют свое присутствие в РФ по политическим мотивам подвергаются критике и давлению в данных государствах. Именно так осуществляется часть давления Запада на Россию", — заявил он РИА Новости.

Ранее было проведено исследование, согласно которому российский бизнес успешно адаптировался к изменениям на рынке, который был связан с уходом иностранных компаний в 2022 году.