В Госдуме предложили сократить рабочую неделю Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб предложила сократить рабочую неделю с 40 часов до 36 часов.

Бессараб указала на пример развитых странах, где вводят такую продолжительность рабочей недели, отметив, что это изменение вполне соответствует возможностям российского рынка труда.

Депутат обратила внимание на Нидерланды, которые являются страной с одним из самых высоких уровней жизни, а рабочая неделя там составляет 33 часа. По ее словам, Россия «должна быть в этом направлении прогрессивной».

«Пора говорить всерьез о сокращении рабочей недели … Сейчас с учетом цифровизации, развития программного обеспечения эффективность труда во много раз выросла, а мы относимся к работникам так же, как относились 50 лет назад», - приводит слова парламентария Lenta.ru.

Напомним, власти и бизнес в России в этом году снова начали обсуждать возможность введения четырехдневной рабочей недели. Сайт KP.RU оценил вероятность таких изменений.