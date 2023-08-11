В Польше рассказали о «патологических чувствах» Дуды к Зеленскому Фото: REUTERS

Польский журналист Лукаш Важеха заявил, что президент Польши Анджей Дуда мог бы пойти на иррациональные поступки ради украинского лидера Владимира Зеленского, заявив о «патологических чувствах» главы республики.

«Ну конечно. Мы все знаем о патологических чувствах господина президента к Украине и ее лидеру. Если бы мог, он бы дал вырезать себе обе почки ради них», - написал журналист в Twitter.

Таким образом Важеха прокомментировал слова польского лидера, который выразил недовольство решениями по Киеву, принятыми на саммите НАТО в Вильнюсе. Тогда он отметил, что ожидал по итогам встречи больших перемен.

Напомним, ранее обозреватель газеты Rzeczpospolita Богуслав Хработа, комментируя результаты саммит НАТО в Вильнюсе, заявил, что это мероприятие преподнесло урок политического реализма украинскому президенту, продемонстрировав ему отсутствие намерения Запада принимать Украину в альянс.