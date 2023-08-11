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НовостиПолитика11 августа 2023 5:52

Политик Филиппо заявил, что переброска войск Польши ведет к мировой войне

По его словам, данная мера является полным безумием
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Политик Филиппо заявил, что переброска войск Польши ведет к мировой войне

Политик Филиппо заявил, что переброска войск Польши ведет к мировой войне

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Отправка солдат Польши к государственной границе с Белоруссией может спровоцировать начало третьей мировой войны. Об этом в Twitter французский политик, глава партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

По словам политика, отправка Польшей десяти тысяч солдат к белорусской границе является полным безумием.

"Власти Польши заявили об отправке десяти тысяч солдат к Белоруссии. Это безумие! Помните, что по правилам НАТО и ЕС, если Польша вступит в войну, мы обязаны последовать за ней. Сумасшедшие стремятся к третьей мировой войне, давайте остановим их!" - написал политик на своей странице в социальной сети.

Ранее стало известно, что польские власти намерены разместить на границе с Беларусью 10 тысяч военнослужащих. Соответствующее заявление сделали в Минобороны Польши.