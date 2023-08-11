Три ступени от ракеты «Союз-2.1б» упали в Хабаровском крае Фото: Роскосмос.

Три ступени ракеты «Союз-2.1б» были найдены в 28 км от поселения Шахтинский в Верхнебуреинском районе Хабаровского края. Об этом сообщил губернатор Михаил Дегтярев.

«Ступени приземлились в 28 км от поселка Шахтинский, между речками Нижний Деш и Тастах. Три из них обнаружены сразу, поиски четвертой будут продолжены», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Дегтярев также сообщил, что сейчас к месту падения ступеней от ракеты вылетает группа экологов, которые отберут пробы, после чего направят их в лабораторию.

По его словам, жители поселка Шахтинский, которых эвакуировали за час до старта ракеты, уже вернулись домой.

«Жители пос. Шахтинский, а это 18 человек, были эвакуированы за час до старта, а в 10:30 (03:30 мск) возвращены в дома», — сообщил он.

Напомним, ракету «Союз-2.1б» запустили в ночь на пятницу, 11 августа, с космодрома «Восточный». Она должна доставить автоматическую на спутник Земли станцию «Луна - 25», которая изучит лунную экзосферу и слой реголита поверхности в районе Южного полюса. Луны.