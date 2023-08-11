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НовостиПолитика11 августа 2023 6:36

В Венгрии наступление ВСУ сравнили с самоубийством

Военный эксперт Фельди: начало наступления ВСУ было самоубийственным решением
Елизавета КУЗНЕЦОВА
В Венгрии наступление ВСУ сравнили с самоубийством

В Венгрии наступление ВСУ сравнили с самоубийством

Фото: REUTERS

Венгерский военно-политический эксперт, глава попечительского совета фонда «Защищенное общество» Ласло Фельди назвал самоубийственным решением начало наступления украинских войск.

Фельди заявил, что такое решение Киева не было обоснованным с профессиональной точки зрения. Как он полагает, западные эксперты и политики считают украинские действия напрасными.

«За год Россия выстроила системную оборону, которую не превзойти традиционным оружием», — добавил специалист в беседе с РИА Новости.

По его словам, украинские войска решили проводить наступление не только из-за «безрассудного политического поведения», но также и в интересах криминальных кругов.

«С профессиональной точки зрения, с первых минут невозможно было представить, что оно будет иметь успех», — подчеркнул он.

Напомним, накануне бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор отметил, что командиры украинских войск после провала наступления все чаще отдают приказ свои подчиненным, чтобы те сдавались в плен.