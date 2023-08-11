Марочко: ВСУ используют гражданские объекты в военных целях в Харькове Фото: REUTERS

Военнослужащие Украины переоборудуют гражданские объекты инфраструктуры в Харькове под склады вооружения и боеприпасов, а также заселяют личный состав. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, в Харькове в общежития заселяются военные. Из общежитий делаются казармы для бойцов ВСУ.

"В Харькове ВСУ переоборудуют гражданские складские помещения для хранения боеприпасов и военной техники. Также в общежития многих образовательных учреждений заселяются военнослужащие, то есть, из общежития делаются казармы", - отметил эксперт, ссылаясь на собственные источники, пишет РИА Новости.

Марокко добавил, что вышки сотовой связи эксплуатируются как ретрансляторы. В местах скопления мирных людей также размещаются зенитно-ракетные комплексы и системы ПВО.

Ранее российское Министерство обороны в сводке за сутки сообщило о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении. По данным ведомства, украинская армия лишилась более 290 военнослужащих.