Медведев заявил, что ни США, ни Украина не хотят мир Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что выделение Киеву денег продолжает поддерживать миф «великого контрнаступления», отметив, что к мирному разрешению украинского конфликта может привести только капитуляция, которую не хотят ни США, ни Украина.

«Камикадзе в горящих западных танках этих денег не увидят … Но это очень важные деньги для геронтократической элиты из Демпартии США и ее обслуги в ЕС. Ведь миф "великого контрнаступления" поддерживает миф "великой экономики доллара», - написал политик в своем Telegram-канале.

По его словам, США желают получить «безраздельную власть», ради которой они «не жалеют кровавого украинского сала». В результате, как отметил зампред главы Совбеза РФ «мясокомбинат контрнаступления работает сегодня безостановочно», а на капитуляцию Киева, которая дала бы мира, Вашингтон пойти.

Напомним, накануне венгерский военно-политический эксперт, глава попечительского совета фонда «Защищенное общество» Ласло Фельди назвал самоубийственным решением начать наступления украинских войск, отметив, что это не было обоснованным с профессиональной точки зрения.